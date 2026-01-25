El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 12 a 14 grados durante la tarde. Sin embargo, la combinación de nubes y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Las precipitaciones serán escasas, con un total acumulado que podría llegar a 0.8 mm, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 50 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Esto podría generar ráfagas que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas. Se prevé que el viento alcance su máxima intensidad en las horas centrales del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto implica que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que generen un aumento temporal en la intensidad de la lluvia. Es importante estar atentos a los avisos meteorológicos, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas, acompañadas de viento fuerte del suroeste. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, manteniendo precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.