El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , con un leve aumento hacia la tarde, alcanzando su punto máximo en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 92% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas previas al mediodía. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, generará una sensación de frío que podría ser más intensa de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se presenten de manera intermitente a lo largo del día. Las primeras lluvias ligeras comenzarán a caer en la madrugada, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia aumentará, alcanzando hasta 1 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Andújar necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 31 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar una sensación térmica aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es considerable, con un 60% en las primeras horas y aumentando hasta un 70% en la tarde. Esto podría dar lugar a tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, cuando las condiciones son más propensas a la actividad eléctrica.

En resumen, Andújar experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas y se mantengan informados sobre posibles cambios en la previsión.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.