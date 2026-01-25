El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que generará una sensación de frío en la población. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 99% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén lluvias escasas a lo largo de la jornada, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, y manteniéndose en niveles significativos hasta la noche. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 1.5 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 44 km/h en las horas más intensas. Esta velocidad del viento, combinada con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías y desagradables, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Almonte se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a la población que se prepare para condiciones invernales y que evite actividades al aire libre si es posible, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.