El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando condiciones de cubierto en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados . Las mañanas comenzarán frescas, con mínimas de 8 grados, pero se espera que las temperaturas suban gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará con fuerza a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 75% durante todo el día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío mayor a la esperada.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se inicien en la tarde, con una probabilidad de lluvia del 90% entre las 19:00 y 01:00. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a 1 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras pero persistentes. La probabilidad de tormenta también es considerable, alcanzando un 65% en el mismo periodo, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas acompañadas de lluvia.

El viento será un factor importante a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán rachas de hasta 40 km/h, con dirección predominante del oeste y suroeste. A medida que avance el día, las rachas podrían intensificarse, alcanzando hasta 45 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 14 grados hacia el final del día. La combinación de viento, nubosidad y probabilidad de lluvia hará que sea recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.