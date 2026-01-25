El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con una ligera posibilidad de lluvia escasa. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 90% entre las 01:00 y las 07:00, y se mantiene en un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de La Algaba necesiten paraguas y ropa impermeable.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando hasta 17 grados en su punto máximo. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría traer consigo lluvias más intensas.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 10-19 km/h, lo que podría afectar la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

Hacia la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura descenderá nuevamente, situándose alrededor de los 14 grados al caer la noche. La humedad se mantendrá alta, alcanzando hasta el 98% en las últimas horas del día, lo que podría generar nieblas o brumas.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.