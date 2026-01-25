El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de enero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% en las primeras horas y un 100% entre las 7:00 y las 13:00. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.3 mm en la mañana, aumentando a 2 mm en las horas centrales, y disminuyendo a 0.1 mm hacia la tarde.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 3 y 8 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 3 grados, aumentando ligeramente a 4 grados en la tarde y alcanzando un máximo de 8 grados hacia el final del día. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, con valores que podrían descender hasta -3 grados en las primeras horas, debido a la combinación de la temperatura y el viento.
El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta 59 km/h en las horas más activas del día. Se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 18 y 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 21:00, cuando se espera que el viento alcance su máxima intensidad.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 55% de probabilidad en las primeras horas, aumentando a un 80% entre las 7:00 y las 13:00, y manteniéndose en un 70% hacia la tarde. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, acompañadas de lluvias moderadas.
En cuanto a la nieve, no se anticipan acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, existe un 10% de probabilidad de nieve en las primeras horas, que se reduce a un 0% en las horas centrales del día.
En resumen, los habitantes de Alcalá la Real deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte que podría afectar la sensación térmica. Se recomienda abrigarse adecuadamente y estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.
