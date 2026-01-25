El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nuboso que se mantendrá durante la mayor parte del día, con períodos de cielo cubierto que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 16 grados por la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más húmedas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 90% de lluvia en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 0.2 mm en la tarde. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las cantidades esperadas serán escasas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 39 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre, ya que las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas.

Además, existe una probabilidad de tormenta del 65% en las primeras horas de la mañana, que podría disminuir a un 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado con lluvias ligeras y un ambiente fresco. Se aconseja a los habitantes de Alcalá de Guadaíra que se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir.

