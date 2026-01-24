El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 24 de enero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al horizonte. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de claros, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con mínimas que rondarán los 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Es recomendable que los habitantes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Los vientos serán más suaves por la mañana, pero se intensificarán a medida que el día avance, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 45% de lluvia en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, las condiciones permanecerán mayormente estables.

Los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día tranquilo, aunque algo gris, ideal para actividades en interiores o para paseos cortos al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento fresco. La puesta de sol se anticipa para las 18:38, ofreciendo un espectáculo que, aunque no será espectacular por la nubosidad, puede tener su encanto en la suavidad de la luz que se filtra entre las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.