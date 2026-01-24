El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Utrera se despertará con un ambiente fresco y nublado. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto con nubes altas, lo que podría dar lugar a intervalos nubosos con lluvia escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 55% hasta las 13:00 horas, lo que sugiere que es posible que se registren algunas gotas de lluvia. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta los 23 km/h desde el oeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 14 grados , aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la persistente humedad y el viento. La probabilidad de lluvia disminuirá a un 10% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que la tarde podría ser más tranquila en términos de precipitaciones.

Sin embargo, el cielo seguirá presentando intervalos nubosos y, en algunos momentos, podría haber claros que permitan ver el sol. La humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 63% hacia las 15:00 horas, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Utrera.

Al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose entre los 11 y 8 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 0% después de las 19:00 horas, lo que sugiere que la noche será mayormente despejada. El viento se mantendrá en dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un inicio fresco y nublado, con posibilidades de lluvia escasa en la mañana, seguido de una tarde más templada y con menos probabilidades de precipitación. La noche se presentará más despejada, ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.