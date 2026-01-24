El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Tomares se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá que el sol brille con más intensidad. Sin embargo, hacia la tarde, las nubes volverán a aumentar, y se prevé un ambiente más cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 14 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Es recomendable que los habitantes de Tomares se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h, con dirección predominante del oeste-noroeste. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es importante tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es moderada, con un 40% de posibilidad de lluvia en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde. Sin embargo, se espera que las lluvias sean ligeras y esporádicas, por lo que no se anticipa un día de lluvias continuas. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas disminuirá, y el cielo se despejará gradualmente.

En resumen, Tomares experimentará un día variable, con temperaturas frescas, alta humedad y un cielo que alternará entre nubes y claros. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol que se presenten.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.