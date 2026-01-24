El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados y descendiendo a 6 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 56% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, ayudará a dispersar un poco las nubes, permitiendo que en algunos momentos el sol asome entre ellas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 40% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con un pronóstico de 0 mm, lo que sugiere que, aunque hay posibilidades de chubascos ligeros, no se anticipa un día lluvioso. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, cayendo a un 5% entre la 1 y las 7 de la tarde, y a un 0% después de las 7 de la tarde.
La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque puede verse ligeramente afectada por la alta humedad en las primeras horas. A medida que el sol se ponga a las 18:39, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que la noche sea fresca, con mínimas que podrían llegar a los 8 grados.
En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas, pero sin acumulaciones significativas. Los habitantes podrán disfrutar de un día mayormente seco, con un viento que aportará frescura y un ambiente dinámico.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
