El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, La Rinconada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde la nubosidad será más notable. Sin embargo, también habrá intervalos de sol, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 15 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 a 8 grados, mientras que durante la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 15 grados en su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que variarán entre el 54% y el 97% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. La bruma será un fenómeno a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, aunque hay una probabilidad del 40% de que se produzcan algunas lluvias ligeras en la franja horaria de 01:00 a 07:00 y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, y nula después de esa hora.

El viento soplará de dirección variable, predominando del suroeste y oeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

En resumen, el día se presentará fresco y mayormente nublado, con algunas oportunidades de sol y temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La alta humedad y la posibilidad de bruma en las primeras horas del día son factores a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.