El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 24 de enero de 2026, Puente Genil se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 5 grados en las horas más frescas de la mañana.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 66% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 15-19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
La probabilidad de precipitación es baja, con un 25% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, que irá disminuyendo a un 5% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, es poco probable que se materialice. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la nubosidad podría aumentar en la tarde, con un cielo que se tornará más cubierto.
La temperatura máxima del día alcanzará los 12 grados en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la brisa fresca. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, alcanzando nuevamente los 8 grados hacia el final del día.
En resumen, el tiempo en Puente Genil para el 24 de enero de 2026 se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas frescas. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, se recomienda estar preparado para un día variable, con un viento que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
