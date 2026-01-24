El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance el día, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en algunas horas.

La temperatura en Pozoblanco oscilará entre los 0 y 7 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 3 grados, descendiendo a 1 grado en las horas más frías de la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 7 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, con valores que podrían llegar a -4 grados en las primeras horas, debido a la combinación de la temperatura y el viento.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frío más pronunciada, especialmente en las zonas expuestas. Las ráfagas de viento serán más fuertes durante la tarde, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 15% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.7 mm. La probabilidad de tormenta es similar, con un 10% en la mañana y un 15% en la franja horaria de la tarde.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, con algunas horas de poco nuboso hacia la tarde y la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la tarde, y se prevé que el cielo se mantenga nublado hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:32. En resumen, se recomienda a los habitantes de Pozoblanco que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.