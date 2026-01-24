El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Palma del Río se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C a las 10°C, lo que sugiere un inicio fresco, pero agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 94%, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá gradualmente, alcanzando niveles del 55% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

El cielo se irá cubriendo con nubes altas a partir de la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 23:00 horas, donde se prevé un predominio de nubes que podrían oscurecer el cielo. A pesar de esta cobertura nubosa, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, aunque con un cielo menos despejado hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las horas de la tarde, con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h. El viento soplará principalmente del oeste y suroeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al atardecer.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% en las primeras horas de la mañana y un descenso a 0% por la tarde, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos. La visibilidad se verá afectada por la bruma en las primeras horas, pero mejorará a medida que avance el día.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día mayormente seco y templado, con temperaturas agradables y un cielo que se irá nublando hacia la tarde. Los residentes pueden aprovechar el tiempo para salir y disfrutar de actividades al aire libre, teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado que podría refrescar el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.