El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

Hoy, 24 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por la inestabilidad atmosférica y temperaturas frescas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, que darán paso a intervalos nubosos a lo largo del día, acompañados de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 55% durante la mañana, disminuyendo a un 10% por la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será ligera, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados . La mañana comenzará fría, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando gradualmente a medida que avance el día. Al mediodía, se espera alcanzar los 12 grados, y por la tarde, la temperatura máxima podría llegar a los 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Predominará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente durante las horas de mayor viento.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que las lluvias sean escasas. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% a partir de las 19:00 horas, lo que sugiere que la actividad eléctrica no será un factor a considerar. Sin embargo, la bruma podría aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, reduciendo la visibilidad en algunos momentos.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo fresco y variable, con intervalos de nubes y escasas lluvias. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento moderado hará que sea un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.