El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica, que se mantendrá entre 3 y 10 grados.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia durante todo el día. Sin embargo, se prevé que la probabilidad de tormenta sea más notable en las primeras horas de la mañana, con un 40% entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 20% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque no se anticipan lluvias, la inestabilidad atmosférica podría generar algunas tormentas aisladas.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 29 km/h. Hacia la tarde, se espera que el viento se estabilice, con velocidades que oscilarán entre 15 y 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

La temperatura máxima alcanzará los 10 grados en las horas centrales del día, mientras que por la noche, se espera que descienda nuevamente a los 6 grados. La combinación de la nubosidad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Los amaneceres en Osuna serán especialmente hermosos, con el orto previsto a las 08:28 y el ocaso a las 18:36, lo que permitirá disfrutar de un día con una buena cantidad de luz natural, a pesar de la nubosidad que se irá acumulando. En resumen, aunque el día comenzará con cielos despejados, la evolución del tiempo hacia un estado más nuboso y la presencia de viento podrían hacer que los osunenses se preparen para un día fresco y variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.