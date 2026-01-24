El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes que podrían traer consigo lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance el día, la temperatura oscilará entre los 5 y 11 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 55% de posibilidades de lluvia durante las primeras horas del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Esta tendencia se mantendrá durante la mañana, con lluvias ligeras que podrían acumular hasta 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se espera un 20% de posibilidades entre la 1 y las 7 de la tarde.

El viento soplará del oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 33 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas del día. Este viento puede generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana, donde se prevé que la sensación térmica descienda hasta los 2 grados .

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que podrían llegar a los 8 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:37, marcando el inicio de un ambiente más fresco.

Es importante que los habitantes de Morón de la Frontera se preparen para un día variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento que podría resultar incómodo en las horas más frías. Se recomienda llevar ropa adecuada para el tiempo y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada promete ser un reflejo típico del invierno en la región, donde la nubosidad y las temperaturas frescas son la norma.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.