El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes se mantengan, con momentos de mayor nubosidad, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 3 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 11 grados en la tarde. Es recomendable que los habitantes de Montilla se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 91% en la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70%. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en cada periodo horario. Sin embargo, se prevé una probabilidad de tormenta del 30% en las primeras horas de la mañana, que podría disminuir a un 10% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el riesgo de lluvia es bajo, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún chubasco aislado.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá una brisa moderada.

En resumen, Montilla experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que irán en aumento a medida que avance la jornada, pero con una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para el frío y mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.