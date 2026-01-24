El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, se prevé un tiempo variable en Moguer, con predominancia de nubes altas y periodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en la tarde, proporcionando un ambiente relativamente fresco.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 64% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes presentes, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa un riesgo moderado, con una probabilidad del 55% de lluvia en las primeras horas del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen hacia la tarde, con cielos más despejados.

El viento soplará desde el oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío y el viento, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

A lo largo del día, se alternarán momentos de cielo despejado con intervalos nubosos, lo que permitirá disfrutar de algunos claros en el cielo, especialmente hacia la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría traer sorpresas.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será fresco y variable, con nubes altas y cubiertas, temperaturas que rondarán entre los 7 y 14 grados, y una probabilidad de lluvia moderada en las primeras horas. Se recomienda a la población estar preparada para un día de clima cambiante, con la posibilidad de disfrutar de algunos momentos soleados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.