El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían hacer su aparición, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es del 40% en el periodo de 01:00 a 07:00, aumentando a un 65% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que las primeras horas de la mañana podrían ser las más propensas a recibir alguna lluvia ligera.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 6 grados a lo largo del día, alcanzando un máximo de 6 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica será más baja, con valores que podrían descender hasta -2 grados en las primeras horas, lo que indica que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La combinación de temperaturas frescas y la alta humedad en el ambiente podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 43 km/h en rachas máximas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene un 40% en las primeras horas, disminuyendo a un 25% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe la posibilidad de que se desarrollen, especialmente en la mañana. La probabilidad de nieve es baja, con un 20% en las primeras horas, lo que indica que no se esperan acumulaciones significativas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la tarde, aunque las nubes seguirán presentes. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir. En resumen, Martos experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia y viento moderado, lo que requerirá que los habitantes se preparen para un tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.