El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 50% entre las 01:00 y las 07:00, y disminuyendo a un 45% entre las 07:00 y las 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce considerablemente, con un 20% entre las 13:00 y las 19:00, y solo un 5% entre las 19:00 y la medianoche.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y los 12 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, mientras que a medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% a primera hora y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 67% por la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento.
El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a lo largo de la jornada. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 37 km/h, lo que puede generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.
En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable que los residentes se preparen para un tiempo variable y lleven consigo un paraguas, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, las condiciones mejorarán ligeramente, pero la sensación de frío persistirá.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
