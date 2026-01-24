El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 50% entre las 01:00 y las 07:00, y disminuyendo a un 45% entre las 07:00 y las 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce considerablemente, con un 20% entre las 13:00 y las 19:00, y solo un 5% entre las 19:00 y la medianoche.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y los 12 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, mientras que a medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% a primera hora y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 67% por la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a lo largo de la jornada. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 37 km/h, lo que puede generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable que los residentes se preparen para un tiempo variable y lleven consigo un paraguas, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, las condiciones mejorarán ligeramente, pero la sensación de frío persistirá.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.