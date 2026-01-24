El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque sin precipitaciones significativas. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente durante la tarde, con un ligero aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un ambiente más gris.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán las más frías, con temperaturas que rondarán los 4 a 5 grados. A medida que el sol ascienda, se espera un leve aumento, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 25 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se espera que alcance rachas de hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja, con un 40% de probabilidad de lluvia en las primeras horas de la mañana y la tarde, disminuyendo a un 5% hacia la tarde-noche. Esto sugiere que, aunque el cielo estará nublado, las posibilidades de que se produzcan lluvias son mínimas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin mayores inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán algunas nubes. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 8 grados por la noche. En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.