El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un panorama mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que rondará el 85-90%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 13 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará del oeste a una velocidad de entre 12 y 28 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 32 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación se mantiene en un 45% durante las primeras horas del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, aunque no se esperan lluvias significativas. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuye considerablemente, cayendo a un 5% entre la 1 y las 7 de la tarde, y a un 0% después de las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo podría estar parcialmente nublado, las condiciones se mantendrán mayormente secas.

La humedad relativa también experimentará un descenso a lo largo del día, comenzando en un 85% por la mañana y bajando a un 57% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda conforme avance el día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 10 de la noche.

En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que irán en aumento durante el día y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas, se espera que el tiempo se mantenga seco y relativamente agradable a medida que se acerque la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.