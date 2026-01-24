El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de enero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un panorama mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que rondará el 85-90%, lo que acentuará la sensación de frío.
A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 13 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará del oeste a una velocidad de entre 12 y 28 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 32 km/h en momentos puntuales.
La probabilidad de precipitación se mantiene en un 45% durante las primeras horas del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, aunque no se esperan lluvias significativas. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuye considerablemente, cayendo a un 5% entre la 1 y las 7 de la tarde, y a un 0% después de las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo podría estar parcialmente nublado, las condiciones se mantendrán mayormente secas.
La humedad relativa también experimentará un descenso a lo largo del día, comenzando en un 85% por la mañana y bajando a un 57% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda conforme avance el día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 10 de la noche.
En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que irán en aumento durante el día y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas, se espera que el tiempo se mantenga seco y relativamente agradable a medida que se acerque la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Laura Gallego, cantante: 'La copla es libre, no tiene edad ni un estilismo concreto
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- Fuertes retenciones a la entrada a Córdoba desde la zona este de la ciudad por varios percances de tráfico
- Adjudicadas las obras para transformar el hotel municipal de Peñarroya-Pueblonuevo en un centro para grandes dependientes