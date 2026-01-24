El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frío más intenso. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados , alcanzando un máximo de 7 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica, debido a la humedad y el viento, podría ser aún más baja, con valores que rondarán entre -1 y 5 grados.

A lo largo del día, se espera que la probabilidad de precipitación sea moderada, especialmente en las primeras horas de la mañana, con un 35% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. A medida que avance el día, esta probabilidad se mantendrá en un 50% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse algunas lluvias ligeras. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total acumulado que no superará los 0.1 mm, lo que indica que, aunque hay posibilidades de lluvia, no se anticipan condiciones severas.

El viento soplará desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo notable, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes densas podría afectar momentáneamente la claridad del cielo. La combinación de la temperatura fresca, la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los lucentinos vestirse adecuadamente para el frío.

En resumen, el día en Lucena se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una probabilidad moderada de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para un día frío y ventoso, con la posibilidad de que se presenten algunas lluvias durante las primeras horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.