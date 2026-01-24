El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo a partir de la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 56% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda a los habitantes vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hay un 25% de probabilidad de tormentas durante las primeras horas de la mañana, lo que podría generar algunas inquietudes entre los más sensibles a los cambios climáticos. A medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, y se espera que el tiempo se mantenga estable.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a ríos o embalses. Se recomienda precaución a los conductores y peatones en estas áreas.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con temperaturas que irán en aumento a medida que avance la jornada. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas permitirán disfrutar de un día tranquilo, aunque con la necesidad de abrigarse en las horas más frías.

