El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de enero de 2026, Linares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2:00 a.m., se espera que la probabilidad de tormenta sea alta, alcanzando un 85%, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras, con acumulados de hasta 0.3 mm. A medida que avance la mañana, la situación meteorológica mejorará ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto.
Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados a lo largo del día, siendo más frescas en las primeras horas. La sensación térmica será aún más baja, especialmente en la mañana, donde se prevén valores de hasta 1 grado . Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará rachas de hasta 49 km/h desde el oeste, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.
A partir de las 3:00 a.m., las condiciones de lluvia cesarán, y aunque el cielo seguirá cubierto, no se anticipan precipitaciones significativas durante el resto del día. La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, con un 15% de posibilidad de tormenta entre las 7:00 p.m. y la medianoche. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la inestabilidad atmosférica puede provocar sorpresas.
En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma y la niebla sean factores a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. La visibilidad se verá reducida, y se recomienda precaución a quienes se desplacen por la ciudad.
A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando un máximo de 9 grados por la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la sensación térmica se mantendrá por debajo de los 5 grados en la mayoría de los momentos. Las condiciones de viento se mantendrán constantes, con rachas que podrían llegar a los 35 km/h en la tarde.
En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de tormentas en las primeras horas. Se recomienda a la población que se abrigue adecuadamente y esté atenta a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Laura Gallego, cantante: 'La copla es libre, no tiene edad ni un estilismo concreto
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- Fuertes retenciones a la entrada a Córdoba desde la zona este de la ciudad por varios percances de tráfico
- Adjudicadas las obras para transformar el hotel municipal de Peñarroya-Pueblonuevo en un centro para grandes dependientes