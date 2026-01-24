El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, se espera un tiempo variable en Lepe, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de lluvia en las primeras horas, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente húmedo, con niveles de humedad relativa que rondarán entre el 62% y el 96%.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se moderará, aunque seguirá siendo perceptible.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia en las primeras horas. Los amantes de las actividades al aire libre deben estar preparados para un tiempo cambiante y llevar ropa adecuada para las condiciones frescas y húmedas.

En cuanto a la actividad atmosférica, se prevé que la probabilidad de tormentas sea similar a la de la lluvia, con un 65% de posibilidades en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, lo que permitirá que la tarde sea más tranquila en términos de actividad eléctrica.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un tiempo fresco y variable, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día que, aunque fresco, podría ofrecer momentos de calma y claridad hacia el final de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.