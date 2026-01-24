El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, se espera un tiempo variado en Lebrija, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, manteniendo las temperaturas en un rango de entre 7 y 10 grados.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 70% entre las 01:00 y las 07:00 horas, lo que sugiere que es posible que se registren lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.4 mm, aunque se espera que sea escasa. A partir de las 08:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, cayendo a un 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que la tarde podría ser más tranquila en términos de precipitaciones.

El viento soplará del oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 7 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas previas al amanecer. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 75% por la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las nubes podrían afectar la claridad del cielo en ciertos momentos. El orto se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 18:41, lo que permitirá disfrutar de un día con una duración de luz solar moderada.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será mayormente nuboso, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y vestirse adecuadamente para las condiciones frescas y ventosas que se anticipan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.