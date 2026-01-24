El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de enero de 2026, se espera un tiempo variado en Lebrija, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, manteniendo las temperaturas en un rango de entre 7 y 10 grados.
Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 70% entre las 01:00 y las 07:00 horas, lo que sugiere que es posible que se registren lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.4 mm, aunque se espera que sea escasa. A partir de las 08:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, cayendo a un 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que la tarde podría ser más tranquila en términos de precipitaciones.
El viento soplará del oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 7 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas previas al amanecer. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 75% por la tarde.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las nubes podrían afectar la claridad del cielo en ciertos momentos. El orto se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 18:41, lo que permitirá disfrutar de un día con una duración de luz solar moderada.
En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será mayormente nuboso, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y vestirse adecuadamente para las condiciones frescas y ventosas que se anticipan.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
