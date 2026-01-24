El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, se espera un tiempo variable en Jaén, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a algunas precipitaciones ligeras, especialmente en las primeras horas, donde se prevé una probabilidad de lluvia del 40% entre la 1 y las 7 de la mañana.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente, con un cielo que pasará de intervalos nubosos a poco nuboso en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como si estuviera alrededor de 1 grado debido a la combinación de la temperatura y el viento.

El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 40% en las primeras horas, disminuyendo a un 20% hacia la tarde. Sin embargo, la posibilidad de nieve es prácticamente nula, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, rondando los 6 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las horas nocturnas, lo que podría complicar la circulación en carretera.

En resumen, el día en Jaén se presentará con un tiempo cambiante, donde la precaución ante posibles lluvias y el viento serán clave para disfrutar de la jornada. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.