El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

Hoy, 24 de enero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día marcado por la variabilidad del tiempo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas, alrededor de 9 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía.

Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. El cielo se irá cubriendo progresivamente, y para la tarde-noche, se prevé que las nubes se intensifiquen, llevando a un estado de cielo cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 11 grados por la tarde y bajando a 10 grados al caer la noche.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de lluvia durante las primeras horas de la tarde, aumentando a un 70% entre las 7 y las 13 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Predominará del oeste y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío adicional, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá entre 10 y 22 km/h, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean un poco incómodas.

En resumen, Isla Cristina experimentará un día de contrastes, comenzando con un cielo despejado y temperaturas frescas, pero con un giro hacia un tiempo más inestable y cubierto por la tarde. La posibilidad de lluvia, aunque leve, y el viento fresco, son factores a tener en cuenta para quienes planeen salir. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que se aventuren al exterior deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.