El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de enero de 2026, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y alcanzando hasta un 99% en las horas más frías de la mañana. Esto puede generar una sensación térmica más baja de lo que realmente marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno en las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 9 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Es importante tener en cuenta que el viento puede intensificar la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.
La probabilidad de precipitación es notable, con un 60% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, que irá disminuyendo a un 0% en la tarde y noche. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas gotas dispersas, aunque no se espera que estas sean significativas. La lluvia acumulada durante el día podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque hay posibilidades de lluvia, no será suficiente para causar inconvenientes mayores.
A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, permitiendo que se asomen algunos claros, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, con mínimas que rondarán los 9 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:43, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para disfrutar de la belleza natural de Huelva.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
