El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo variable que podría influir en las actividades diarias de los habitantes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 5 grados en las horas más frescas.
Durante la mañana, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 50% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere la posibilidad de lluvias ligeras. Sin embargo, a partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado con intervalos de sol. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 6 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura máxima alcanzará los 14 grados. A medida que se acerque la noche, el viento se calmará un poco, pero se mantendrá en torno a los 11 km/h.
En la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 45% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que podría llevar a algunos chubascos dispersos. Sin embargo, la mayor parte del día se caracterizará por un cielo cubierto, con momentos de sol intercalados. La temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados a media tarde, lo que permitirá que los habitantes disfruten de un tiempo relativamente templado, aunque con la posibilidad de que la lluvia haga su aparición.
Al caer la noche, el cielo se despejará en gran medida, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La humedad comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un respiro a quienes han sentido el ambiente cargado durante el día. En resumen, se espera un día de contrastes en Dos Hermanas, donde la posibilidad de lluvia y el viento fresco marcarán la pauta, pero también habrá momentos para disfrutar de intervalos soleados.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Laura Gallego, cantante: 'La copla es libre, no tiene edad ni un estilismo concreto
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- Fuertes retenciones a la entrada a Córdoba desde la zona este de la ciudad por varios percances de tráfico
- Adjudicadas las obras para transformar el hotel municipal de Peñarroya-Pueblonuevo en un centro para grandes dependientes