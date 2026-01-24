El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de enero de 2026, Écija se prepara para un tiempo mayormente estable, con temperaturas frescas y un cielo que variará entre poco nuboso y nublado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el termómetro marcará alrededor de 8 grados, descendiendo ligeramente hasta los 5 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 y 7 grados, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde.
El estado del cielo será predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, aunque se prevén intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad más densa hacia la tarde y la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Écija disfruten de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 75% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la temperatura se sentirá más agradable a medida que el sol avance en el cielo.
En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con una velocidad que oscilará entre 6 y 25 km/h, predominando del oeste. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas del día, con velocidades de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que avance el día, el viento se suavizará, aunque se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.
La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% en las primeras horas y disminuyendo a un 0% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo pueda estar cubierto en algunos momentos, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.
En resumen, Écija disfrutará de un día fresco y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado. La combinación de temperaturas agradables y un cielo que alterna entre nubes y claros hará de este un día placentero para los ecijanos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Laura Gallego, cantante: 'La copla es libre, no tiene edad ni un estilismo concreto
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- Fuertes retenciones a la entrada a Córdoba desde la zona este de la ciudad por varios percances de tráfico
- Adjudicadas las obras para transformar el hotel municipal de Peñarroya-Pueblonuevo en un centro para grandes dependientes