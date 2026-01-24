El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Écija se prepara para un tiempo mayormente estable, con temperaturas frescas y un cielo que variará entre poco nuboso y nublado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el termómetro marcará alrededor de 8 grados, descendiendo ligeramente hasta los 5 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 y 7 grados, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, aunque se prevén intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad más densa hacia la tarde y la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Écija disfruten de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 75% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la temperatura se sentirá más agradable a medida que el sol avance en el cielo.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con una velocidad que oscilará entre 6 y 25 km/h, predominando del oeste. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas del día, con velocidades de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que avance el día, el viento se suavizará, aunque se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% en las primeras horas y disminuyendo a un 0% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo pueda estar cubierto en algunos momentos, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, Écija disfrutará de un día fresco y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado. La combinación de temperaturas agradables y un cielo que alterna entre nubes y claros hará de este un día placentero para los ecijanos.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.