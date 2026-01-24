El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando el 56% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 10 y los 30 km/h, predominando de dirección noreste. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planean actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia durante todo el día. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana y a media tarde, alcanzando un 45% entre la 1 y las 7 de la mañana, y manteniéndose en un 5% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no es esperada, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún chubasco aislado.

Los ciudadanos de Coria del Río pueden disfrutar de un día mayormente tranquilo, con cielos nublados y temperaturas frescas. Se recomienda aprovechar las horas de sol, especialmente en la tarde, cuando el cielo podría despejarse un poco, permitiendo disfrutar de un ambiente más agradable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que es aconsejable abrigarse al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.