El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo que se mantendrá mayormente cubierto a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 68% por la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno en las horas más cálidas, a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la nubosidad podría generar algunas sorpresas. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 0% para el periodo de la tarde, lo que sugiere que no se esperan fenómenos severos.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 1 y 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

El orto se producirá a las 08:29 y el ocaso a las 18:33, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A medida que se acerque la tarde, la luz del sol se filtrará a través de las nubes, ofreciendo momentos de claridad, aunque la mayor parte del día estará dominada por un cielo gris.

En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que no superarán los 12 grados y una alta humedad. Aunque no se esperan precipitaciones, la nubosidad persistente y el viento moderado podrían influir en la sensación térmica, haciendo que se sienta más frío de lo que realmente es.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.