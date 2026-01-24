El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
El día de hoy, 24 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A primera hora, las nubes altas dominarán el cielo, aunque se espera que a lo largo de la mañana se alternen con momentos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable, aunque todavía fresca.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 30 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A medida que el día avance, el viento se moderará, aunque se mantendrá constante, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.
Respecto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 40% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y disminuyendo a un 0% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, es poco probable que se produzcan lluvias significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormenta también se mantiene en un 40% en las primeras horas.
En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cualquier eventualidad, especialmente en las primeras horas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
