El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

Hoy, 24 de enero de 2026, Cartaya se prepara para un día marcado por la variabilidad en las condiciones meteorológicas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas, alrededor de 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las nubes vayan aumentando, y para el mediodía, el cielo estará cubierto, con temperaturas que alcanzarán los 12 grados.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas del día, con un 65% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Aunque la cantidad de precipitación esperada es escasa, con valores que rondan los 0.1 mm, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo se mantenga cubierto hasta el final de la jornada.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero descenso hacia la tarde, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente a 10 grados por la noche. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 62% y el 96%, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta los 35 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las zonas expuestas. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, lo que podría generar un ambiente más fresco y ventoso.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque se recomienda estar atento a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

En resumen, hoy en Cartaya se experimentará un día fresco y variable, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia, especialmente en las primeras horas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo cambiante a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.