El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Carmona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a momentos de sol, especialmente en las horas centrales, aunque no se descartan intervalos de nubes más bajas que podrían generar un ambiente algo más gris.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde. La mañana será fresca, con mínimas que rondarán los 4 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir. A medida que el sol se eleve, la sensación térmica mejorará, aunque la tarde mantendrá un aire fresco.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta, con valores que rondan el 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, especialmente en las horas de la mañana.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 30% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, que irá disminuyendo a un 5% en la tarde y finalmente a un 0% durante la noche. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos, es más probable que el día transcurra sin lluvias significativas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

En resumen, Carmona experimentará un día fresco y mayormente nublado, con algunas oportunidades de sol en el transcurso de la tarde. La posibilidad de lluvia es baja, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de viento y temperatura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.