El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de enero de 2026, en Camas, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 89% en las primeras horas.
A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, con temperaturas que irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados a media tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará del oeste a velocidades que oscilarán entre los 19 y 29 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en momentos puntuales.
La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 40% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas y un 35% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se reduce considerablemente, con un 5% entre las 13:00 y las 19:00, y un 0% después de esa hora. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con cierta inestabilidad, las condiciones mejorarán hacia la tarde.
La tarde se presentará más despejada, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 15 grados, y el cielo podría despejarse aún más hacia el ocaso, que se espera para las 18:39. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más agradable al final del día.
Es importante tener en cuenta que, aunque el día se presenta mayormente nublado, las condiciones climáticas son favorables para actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, se recomienda llevar abrigo, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la noche. En resumen, Camas experimentará un día variable, con nubes y claros, y temperaturas frescas, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre, siempre atento a las condiciones del viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
