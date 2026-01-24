El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, se presenta en Cabra con un cielo mayormente cubierto, lo que caracterizará la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será densa, con un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 9 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, proporcionando un ambiente frío pero soportable.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 85% por la tarde. Esto puede contribuir a la formación de niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas más bajas de la localidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 25% de lluvia en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 45% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, las lluvias no se esperan que sean intensas, y la mayoría de las horas del día transcurrirán sin precipitaciones significativas. A lo largo de la tarde y la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 27 km/h, lo que puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de mayor viento.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la alta humedad y la posible formación de niebla, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un ambiente frío y cubierto, con probabilidades de lluvia moderadas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para abrigarse y disfrutar de actividades en interiores, mientras se mantiene un ojo en el cielo por si las condiciones cambian.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.