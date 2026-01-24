El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

Hoy, 24 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y algunos intervalos nubosos. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y alcanzando picos del 100% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de mayor frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, lo que podría contribuir a una ligera mejora en la sensación térmica.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 65% de lluvia en las primeras horas del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, con una posibilidad de lluvia escasa de 0.1 mm. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, cayendo a un 15% entre la 1 y las 7 de la tarde, y a un 0% después de las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las primeras horas del día podrían ser algo húmedas, el resto del día se mantendrá seco.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que avance el día, el viento se moderará, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un inicio nublado con posibilidad de lluvia ligera, seguido de un ambiente más despejado y fresco a medida que avance la jornada. Los residentes deben estar preparados para un comienzo húmedo, pero pueden esperar una mejora en las condiciones climáticas hacia la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

