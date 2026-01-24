El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Bormujos se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y algunas horas de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 70% por la tarde. Esto es importante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de frío y humedad puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste a una velocidad de entre 14 y 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, sobre todo en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad a lo largo del día, lo que sugiere que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay un 35% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar alguna inquietud entre los más sensibles a los cambios climáticos. A medida que el día avanza, esta probabilidad disminuye considerablemente, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará.

En resumen, Bormujos experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento a medida que avance la jornada. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas permitirán disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para el viento y las bajas temperaturas de la mañana.

