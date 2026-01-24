El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera un cielo cubierto con tormenta, aunque las precipitaciones serán mínimas, con un valor de 1 mm. La probabilidad de lluvia es del 45% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones inestables.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 10 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, mientras que se espera que alcance su punto máximo alrededor de las 5 de la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 10 grados. La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en la mañana, donde se prevé que se sienta como 3 grados.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 47 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 7 grados. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, con un 10% entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente.

En cuanto a la nieve, no se esperan acumulaciones, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, la posibilidad de que se produzcan algunas nevadas ligeras en áreas elevadas no puede descartarse, aunque es poco probable.

Los habitantes de Bailén deben estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. Se aconseja llevar ropa adecuada para el frío y estar preparados para posibles lluvias, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.