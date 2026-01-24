El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, pasando a un estado poco nuboso en las horas centrales, aunque las nubes altas también estarán presentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 3 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 10 grados en la tarde. Esta variación térmica puede hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé que la sensación térmica descienda hasta -2 grados en algunos momentos. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 49 km/h en rachas máximas. Esto podría generar una sensación de mayor frío, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso. Las rachas de viento serán más fuertes durante la mañana y disminuirán ligeramente a medida que avance el día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja, con un 25% de probabilidad en las primeras horas y un 15% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, es poco probable que se produzcan lluvias. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar.

La probabilidad de tormentas también se mantiene en niveles similares, con un 25% en la mañana y un 15% en la tarde, lo que indica que, aunque no se esperan tormentas severas, es recomendable estar alerta ante cualquier cambio repentino en el tiempo.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día de abrigo y precaución ante el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.