El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos poco nubosos y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 12:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado para las actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 57% y el 94% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que se sienta un poco más frío de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en capas.

Respecto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un ligero riesgo de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana, especialmente entre las 4:00 y las 5:00, aunque se espera que no se acumulen cantidades significativas. Por lo tanto, no se anticipa que la lluvia afecte las actividades diarias.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 23 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que las rachas de viento pueden ser más intensas en zonas abiertas.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas frescas y un leve riesgo de lluvia en las primeras horas. Es un buen momento para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.