El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias ligeras, especialmente durante las primeras horas del día.

La temperatura oscilará entre los 5 y los 13 grados , siendo más frescas las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 8:00, se prevé que la temperatura esté en torno a los 6 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 13 grados hacia las 17:00. Es recomendable que los habitantes de Arahal se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden sentirse más frías debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que la combinación de frío y humedad puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se registrarán rachas de hasta 29 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas. Las ráfagas más fuertes se esperan en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 50% de posibilidades de lluvia durante la mañana y un 45% en la tarde. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, y el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrán algunas nubes.

En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un tiempo fresco y variable, con intervalos nubosos y posibilidades de lluvia ligera. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y húmedo, con precauciones ante el viento y la posibilidad de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.