El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El 24 de enero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en la tarde, aunque la sensación térmica será más baja, rondando entre 1 y 11 grados, debido a la presencia del viento.

El viento soplará predominantemente del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 8 y 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 20% de posibilidad de lluvia en las primeras horas, aumentando a un 30% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, no se anticipan acumulaciones significativas de lluvia, ya que la precipitación esperada es de 0 mm a lo largo del día. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 20% en la mañana, disminuyendo a un 15% por la tarde y cayendo a 0% en la noche.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las temperaturas serán más agradables, la sensación de frío persistirá. Las nubes altas comenzarán a aparecer, pero no se espera que esto altere significativamente las condiciones climáticas. La visibilidad será buena, aunque el cielo nublado podría limitar la vista del sol, que se ocultará a las 18:30.

Es recomendable que los habitantes de Andújar se vistan adecuadamente para el frío y el viento, especialmente si planean estar al aire libre. La combinación de temperaturas frescas y viento puede hacer que la sensación térmica sea notablemente más baja, por lo que se aconseja llevar ropa abrigada. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con un leve riesgo de lluvia, pero sin condiciones extremas que puedan afectar las actividades diarias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.