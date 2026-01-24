El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 24 de enero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en la tarde, aunque la sensación térmica será más baja, rondando entre 1 y 11 grados, debido a la presencia del viento.
El viento soplará predominantemente del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 8 y 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas de la tarde.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 20% de posibilidad de lluvia en las primeras horas, aumentando a un 30% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, no se anticipan acumulaciones significativas de lluvia, ya que la precipitación esperada es de 0 mm a lo largo del día. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 20% en la mañana, disminuyendo a un 15% por la tarde y cayendo a 0% en la noche.
A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las temperaturas serán más agradables, la sensación de frío persistirá. Las nubes altas comenzarán a aparecer, pero no se espera que esto altere significativamente las condiciones climáticas. La visibilidad será buena, aunque el cielo nublado podría limitar la vista del sol, que se ocultará a las 18:30.
Es recomendable que los habitantes de Andújar se vistan adecuadamente para el frío y el viento, especialmente si planean estar al aire libre. La combinación de temperaturas frescas y viento puede hacer que la sensación térmica sea notablemente más baja, por lo que se aconseja llevar ropa abrigada. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con un leve riesgo de lluvia, pero sin condiciones extremas que puedan afectar las actividades diarias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Laura Gallego, cantante: 'La copla es libre, no tiene edad ni un estilismo concreto
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- Fuertes retenciones a la entrada a Córdoba desde la zona este de la ciudad por varios percances de tráfico
- Adjudicadas las obras para transformar el hotel municipal de Peñarroya-Pueblonuevo en un centro para grandes dependientes