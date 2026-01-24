El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 8 grados que descenderá a 6 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y alcanzando picos del 100% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente durante la mañana. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta un poco más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 60% de lluvias ligeras entre las 01:00 y las 07:00, así como en el periodo de 07:00 a 13:00. Sin embargo, se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se anticipa que el tiempo se mantenga seco hasta el final del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo frío y húmedo, especialmente durante la mañana, y que consideren llevar paraguas si planean salir temprano. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán ligeramente, permitiendo disfrutar de un ambiente más templado por la tarde, aunque siempre con la posibilidad de un viento fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.