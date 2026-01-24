El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde las nubes podrían intensificarse, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 25% en las primeras horas y un 35% entre las 7 y las 13 horas, disminuyendo a un 5% en la tarde y a 0% por la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 15 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 9 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas más húmedas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría contribuir a la formación de bruma o niebla en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento será más suave, especialmente en las primeras horas, donde se espera que las velocidades sean más bajas.

En resumen, La Algaba experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento durante el día, pero que se mantendrán por debajo de los 15 grados. La probabilidad de lluvia es baja, aunque la alta humedad podría generar condiciones de bruma. Los vientos serán moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes se vistan adecuadamente para el frío y estén atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.